Görmek istediğimiz kombinler (MELİSA ŞENOLSUN)
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Görmek istediğimiz kombinler (MELİSA ŞENOLSUN)

11.02.2021 08:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:31
Görmek istediğimiz kombinler (MELİSA ŞENOLSUN)

Hele o parça bu kadar güzel renkteyse ve suni kürkse değmeyin keyfime!Lila'nın muhteşemliği, o aksesuvarla kıyafetin bütünlüğü, Melisa Şenolsun'un aurası bir araya gelince Hollywood starlarının sokak stilini aratmamış.

Hele o parça bu kadar güzel renkteyse ve suni kürkse değmeyin keyfime!

Lila'nın muhteşemliği, o aksesuvarla kıyafetin bütünlüğü, Melisa Şenolsun'un aurası bir araya gelince Hollywood starlarının sokak stilini aratmamış. Gerçekten bayıldım.

14 Şubat'ın önemi yok

Melisa Şenolsun, Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. "Her şey yolunda. Bir film çekiyoruz, güzel oluyor" diyen oyuncu, yaklaşan Sevgililer Günü hakkındaki sorulara "14 Şubat önemsiz bir gün" yanıtını verdi.

Melisa Şenolsun bir süredir işletmeci Umut Evirgen'le birlikte.

Kaynak: Hürriyet

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