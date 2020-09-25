Görme engelliler için kitap okuma kampanyası
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Görme engelliler için kitap okuma kampanyası

25.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:34
Görme engelliler için kitap okuma kampanyası

Başakşehir Belediyesi, "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesiyle görme engelli vatandaşlar için kitap okuma kampanyası başlattı.

Başakşehir Belediyesi, "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesiyle görme engelli vatandaşlar için kitap okuma kampanyası başlattı. Sesli kitapların ilkini okuyan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe sakinlerini projeye destek vermeye çağırdı.

Başakşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin bilgiye erişimlerine katkı sağlamak adına, sesli kitaplar hazırlamak için yola çıktı. "Senin Sesin, Benim Kitabım" adlı proje ile engelli bireylerin toplumsal hayata en aktif şekilde katılmalarının desteklenmesi amaçlıyor.

PROJENİN İLK KİTABINI BAŞKAN KARTOĞLU SESLENDİRDİ

"Senin Sesin, Benim Kitabım" projesinin ilk adımı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan geldi. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde kurulan özel stüdyoda yine görme engelli bir yazar olan Cemil Meriç'in Bu Ülke adlı kitabını seslendiren Başkan Kartoğlu, tüm vatandaşları projeye destek vermeye çağırdı.

Görme engelli gençlerin kitaplara erişimini sağlamak ve görme engelli bireylere yönelik toplumun diğer kesimlerinde empati duygusunu geliştirmek amacını güden proje ile çok sayıda kitap gönüllülerin sesinde hayat bulacağı belirtildi.

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN GÖNÜLLÜ OLUNABİLİYOR

"Senin Sesin, Benim Kitabım" projesi ile ilgili şu bilgiler verildi;

"Kitap okumayı seven, diksiyonu ve ses tonunun seslendirmeye uygun olduğunu düşünenler,  www.basaksehirmilletkiraathanesi.com sitesi üzerinden gönüllü formunu doldurarak, gerekli standartları sağlaması durumunda kitap okuyabiliyor. Seslendirilen kitaplar yine web sitesi üzerinden görme engelli okuyucuların kullanımına sunuluyor."


Görme engelliler için kitap okuma kampanyası
Görme engelliler için kitap okuma kampanyası
Görme engelliler için kitap okuma kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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