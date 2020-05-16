Görme Engelliler İçin Beyne Sinyal Gönderen Teknik Geliştirildi
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Görme Engelliler İçin Beyne Sinyal Gönderen Teknik Geliştirildi

Bilim insanlarının uzun bir süredir üzerinde çalıştığı sinyal gönderici sistem sonunda kullanıma uygun hale geldi.

Görme Engelliler İçin Beyne Sinyal Gönderen Teknik Geliştirildi
16.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:47

Bilim insanlarının uzun bir süredir üzerinde çalıştığı sinyal gönderici sistem sonunda kullanıma uygun hale geldi. Beyindeki nöronların elektrik sistemleriyle uyarıldığı bu teknik, bilim dünyasında daha şimdiden ses getirmeyi başardı. Dilerseniz sistemin detaylarına daha yakından göz atalım.

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) ve Baylor Üniversitesi'nden araştırmacılar görme engelliler için uzun bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Özellikle de beyin sinyallerinin doğru noktaya aktarılması son derece önemliydi. Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda; insan gözünü ve optik sinirleri atlayarak beynin arkasında bulunan görsel kortekse implante edilmiş elektrotları uyararak görüntü oluşturmak için çeşitli sinyaller gönderildi. Böylece beyinde bir ışık algılama sistemi oluşturuldu.

Görme engelliler için yeni sistem geliştirildi

Yapılan araştırmaların daha iyi anlaşılması için kısa bir örnek verelim. Herhangi bir arkadaşınızın sırtınıza "s" harfini çizdiğini düşünün. Böyle bir durumda beyniniz bu harfin "s" olduğunu algılayacaktır.

Bilim insanları tarafından yürütülen bu tür araştırmalarda "doğru tahmin sonuçları" oldukça önemlidir. Görme engelliler üzerine yapılan deneylerde, ortalama olarak %90 civarında bir başarı elde edildi. Böylece bugüne kadar alınmış en iyi sonuçların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak dakikada 86 soruya doğru cevap verilmesi açıkçası hayranlık uyandıracak türdendi.

Tüm çalışmaları gördükten sonra önemli bir soru akıllarda yer ediyor. Görme engelliler için geliştirilen bu sistem, ne zaman kullanıma sunulacak? Her ne kadar net bir yanıt verilmese bile şimdilik araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu tür sistemlerin cihaza dönüştürülerek satışa sunulmasa bile, yine de mevcut cihazları geliştirebilir. Siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bu sistemin anlatıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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