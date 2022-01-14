Görme engelli kadınlar Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor - Haberler
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Görme engelli kadınlar Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Görme engelli kadınlar Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Amasya'da görme engelli 4 kadın Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

AMASYA (İHA) - Amasya'da görme engelli 4 kadın Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Amasya Müftülüğü bünyesindeki Akmescid Kur'an kursunda uzun süredir eğitim alan Merve Gökçurak, Dilek Kaya, Canan Erdem ve Kader Akbulut'a Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Görme engelli insanların okuyup yazması için geliştirilen Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim'i kursiyerlere veren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz kendilerini kutladı.

TDV Kadın ve Gençlik Kolları Sorumlusu Elvan Nergiz, Kadın Kolları Komisyon üyeleri Din Hizmetleri Uzmanı Şükriye Ayvaz ve Meryem Özbakır da kursiyerlere hediyeler verip öğretici Ayla Şahin'e teşekkür ettiler. - AMASYA

Görme engelli kadınlar Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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