Görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, İmam Hatip öğrencileriyle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, İmam Hatip öğrencileriyle buluştu

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, İmam Hatip öğrencileriyle buluştu

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birincisi olan görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, Beştepe Şehitleri İmam Hatip Orta Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birincisi olan görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, Beştepe Şehitleri İmam Hatip Orta Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, okulun konferans salonunda program düzenlendi. Program kapsamında, 9 yaşındayken hafızlığını tamamlayan görme engelli Sarıkaya, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birinciliği bulunan hafız Sarıkaya'nın, hafızlık yarışmalarında da birincilik ödülleri bulunuyor.

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title