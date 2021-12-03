Görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, İmam Hatip öğrencileriyle buluştu
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birincisi olan görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, Beştepe Şehitleri İmam Hatip Orta Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birincisi olan görme engelli hafız Ahmet Sarıkaya, Beştepe Şehitleri İmam Hatip Orta Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, okulun konferans salonunda program düzenlendi. Program kapsamında, 9 yaşındayken hafızlığını tamamlayan görme engelli Sarıkaya, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında dünya birinciliği bulunan hafız Sarıkaya'nın, hafızlık yarışmalarında da birincilik ödülleri bulunuyor.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet