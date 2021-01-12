Görme engelli 80 yaşındaki Tevhik dede yaşam azmiyle örnek oluyor

Bayburt'ta huzurevinde kalan 80 yaşındaki görme engelli Tevhik Celep, yaşam sevgisi ve ürettikleriyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Boğazyayla köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Celep, çocukluğundan itibaren azalmaya başlayan görme yetisini 33 yıl önce tamamen kaybetti.

Eşi ve çocuğu olmayan Celep, engeline rağmen hayattan kopmayarak mesleğine devam etti.

Yaşı iyice ilerleyen Celep, bir süre önce Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya karar verdi.

Burada da üretmekten vazgeçmeyen Celep, karton bardaklarda yetiştirdiği ceviz fidanları ve tahta parçalarından yaptığı hayvan figürleriyle herkese örnek oluyor.

80 yaşındaki Tevhik Celep, AA muhabirine, görme engeli ve yaşamı boyunca çektiği sıkıntılara rağmen hayattan hiçbir zaman kopmadığını söyledi.

Doğaya duyduğu ilgi dolayısıyla ağaç dikmeyi yaşam biçimi haline getirdiğini belirten Celep, "Bendeki ağaç sevgisi, çocukluğumdan beri aklımda yer eden Peygamber Efendimizin 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' hadisi dolayısıyla olmuştur. Neden dikmeyelim ki? Herkesin dikmesi lazım. Bizim memleketimiz ağacın yetişmeyeceği bir yer değil. Memleketimizi neden yeşillendirip güzelleştirmeyelim? Geleceğe neden bir şeyler bırakmayalım?" dedi.

Celep, görme engeline rağmen köyünde binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu ifade ederek, "Köyümün dağına taşına bin ceviz fidanı diktim. Şu anda köydeki evimin önünde onlarca ağacım var. Yazın bana bunlara bakabilmem için biraz fazla izin vermeleri lazım. Gitmezsem kimsem yok. Onlar benim çocuklarım sayılır. Onları benim sulamam lazım. Ben ağacın aşığım." diye konuştu.

Bayburt merkeze yaklaşık üç ay önce geldiğini ve kaldığı huzurevinin çevresinde pek ağaç olmadığını dile getiren Celep şöyle devam etti:

"Eğer bana bir yer tahsis ederlerse ölmeden buraya hatıra olarak bir ceviz bahçesi kazandırmak istiyorum. Yetişiyormuş, sordum. Neden dikilmemiş bilmiyorum ama ben sebep olurum, önder olmuş olurum. Ceviz de şu anda bu memlekete en güzel kazanç getirecek ürün. Huzurevi yakınlarında güneş alan güzel bir yer olsa ben burada bir ayda bin fidan yetiştiririm. Şu anda karton bardağın içerisinde yetiştiriyorum. Onları bir karış yer eşip koyunca orada kökleşir, kendiliğinden büyür."

"Bir şeylerle uğraşmak beni rahatlatıyor"

Celep yaklaşık bir yıl önce başlayan unutkanlıkla başa çıkabilmek için de çözüm arayışına girdiğini anlatarak, "Çocukken okul döneminde çok güzel resim yapardım. Bu resimleri ağaç parçası, tahta kullanarak yapabilir miyim diye düşündüm ve hatırımda kalan horoz, keçi, manda, köpek gibi hayvanları el yordamıyla yapıyorum. Görenler benzediğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Bir şeylerle uğraşmanın kendisini rahatlattığını anlatan Celep, yaptığı şeylerin kendisi için terapi gibi olduğunu söyledi.

Celep, huzurevindeki yöneticiler ve personele de kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Huzurevi Müdürü Hazar Altundaş da Tevhik Celep'in huzurevinin neşesi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaptığı çalışmalarla hayata tutunmanın ne demek olduğunu bize göstermiştir. Buradaki diğer yaşlılarımıza ilham kaynağı olarak onların daha huzurlu olmalarını, hayata daha pozitif bakmalarını sağladı. Tevhik amca görme engeline karşın el becerisi yüksek bir yaşlımız. Bu da bize hem örnek oluyor hem de mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci