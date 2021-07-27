Görkem Sokak'ta çalışmalar tamamlandı

Lüleburgaz Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde Görkem Sokak'ta başlattığı bin 600 metrekarelik parke taş çalışması tamamlandı.

Tamamen konforlu hale getirilen sokak, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi kent genelindeki tespit ettiği altyapı ve üstyapı sorunlarını birer birer ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda bir süredir doğalgaz hattı çalışmasının beklendiği İstiklal Mahallesi Görkem Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Kurban Bayramı öncesinde bin 600 metrekarelik parke taş çalışması başlatan ekipler, 160 metre uzunluğundaki sokaktaki çalışmaları tamamladı. Kaldırım ve yol çalışmaları kısa süre içinde bitirilen sokak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kaynak: Bültenler