16 yıllık görevini bırakmaya hazırlanıyor! Merkel'in veda turuna zor anları damga vurdu - Haberler
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16 yıllık görevini bırakmaya hazırlanıyor! Merkel'in veda turuna zor anları damga vurdu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

16 yıllık görevini bırakmasına sayılı günler kalan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda turu kapsamında ülkenin kuzeyindeki kuş parkını ziyaret etti. Kuşlar ile vakit geçiren Merkel hayvanlara yem verdiği sırada zor anlar yaşadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü gerçekleşecek seçimlerle birlikte görevine veda ediyor. 16 yıllık başbakanlığı son bulacak olan Merkel, veda turu kapsamında ülkenin kuzeyinde bulunan kuş parkını ziyaret etti. Rostock yakınlarındaki Vogelpark Marlow kuş parkına yaptığı ziyaret kimi zaman zor kimi zaman ise eğlenceli anlara sahne oldu.

16 yıllık görevini bırakmaya hazırlanıyor! Merkel'in veda turuna bu anlar damga vurdu

ZAMAN ZAMAN ZORLANDI

Ziyaretin ardından ortaya muhabbet kuşları ve papağanların Merkel'in etrafında uçarken, elinden darı yerken ve omzu ile kafasına kondukları anlara dair fotoğraflar kaldı. Merkel ilk anlarda paniklese de sonrasında hayvanları yemledi, onlarla vakit geçirdi. Şansölye, "Muhabbet kuşlarıyla iyi iş çıkardım" açıklaması yaptı.

16 yıllık görevini bırakmaya hazırlanıyor! Merkel'in veda turuna bu anlar damga vurdu

PAZAR GÜNÜ SEÇİM VAR

26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Merkel'in koltuğu için yarışan adaylar arasında, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock var.

16 yıllık görevini bırakmaya hazırlanıyor! Merkel'in veda turuna zor anları damga vurdu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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