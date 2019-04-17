Görevi Başında Öldürülen Dr. Arslan, Anıldı - Gaziantep

Gaziantep'te 7 yıl önce görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan, isminin verildiği hastane önünde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyamanlı, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde bir araya gelen sağlık çalışanları adına yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sağlık hizmeti verirken yaşamlarını kaybetmelerinin üzücü bir olay olduğunu söyledi.

Adıyamanlı, Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan'ın "Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü" olarak kabul edilmesini istediklerini ifade etti.

Grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA