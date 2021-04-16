Görevi başında öldürülen doktor Ersin Arslan anıldı

GAZİANTEP'te 9 yıl önce görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, adını taşıyan hastanede meslektaşları tarafından anıldı.

GAZİANTEP'te 9 yıl önce görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan , adını taşıyan hastanede meslektaşları tarafından anıldı.

Gaziantep'te 17 Nisan 2012 tarihinde hasta yakını tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ersin Arsan için kendi adını taşıyan hastanede ölümünün 9'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Başhekim Prof. Dr. Serdar Türkmen ve sağlık çalışanları katıldı. Sağlıkta şiddet olayların bir daha yaşanmamasını istediklerini ifade eden Prof. Dr. Türkmen, "Sağlıkta şiddet kurbanı meslektaşlarıma rahmet diliyorum. Doktor Ersin Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsü yaşamaya devam ediyoruz. Onu ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Yine son dönemde Covid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden meslektaşlarımıza rahmet diliyorum. Bir daha böyle olaylar hiç yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI