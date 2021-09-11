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Göreve Yeni Başlayan Teksin Personeli Eğitimden Geçti

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Göreve Yeni Başlayan Teksin Personeli Eğitimden Geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, oryantasyon çalışmaları kapsamında Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'nde Çağrı Merkezi personeli olarak göreve yeni başlayan 12 personel için detaylı bir eğitim programı hazırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, oryantasyon çalışmaları kapsamında Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'nde Çağrı Merkezi personeli olarak göreve yeni başlayan 12 personel için detaylı bir eğitim programı hazırladı. 9 ve 3 kişilik iki ayrı grupta eğitimlere katılan personele, 4 gün boyunca devam eden eğitimlerin sonunda bir de değerlendirme sınavı yapıldı.

Personel, iletişim konusunda kapsamlı bir eğitim aldı

Eğitim kapsamında; İç Eğitmen Erhan Can, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumlulukları ile faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daire başkanlıkları bazında çağrı merkezine gelen talep ve önerileri içeren bir sunum gerçekleştiren Erhan Can, Diksiyon ve Hitabet, Telefonda Problem Çözme ve İkna Yöntemleri, Telefonda İletişim-İletişim Engelleri ve Çatışmaları, Telefonda Tutum ve Davranışların Önemi, Telefonda Zor İnsan ve Zor Davranışlarla Baş Etme Yöntemleri konularında bilgilendirmeler yaptı.

İç Eğitmen M. Selim Sazan da çağrı merkezine en yoğun talep gelen daireler arasında yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin görev ve sorumlulukları ile faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sazan, Çağrı Merkezi personelinin sıklıkla karşılaştığı talep ve şikayetler hakkında bilgilendirmeler de yaptı.

Eğitimin bir diğer önemli konusu stres ve öfke kontrolü oldu

Eğitimin en önemli kısımlarından biri de stres ve öfke kontrolü eğitimi oldu. Bu bölümde Psikolog Furkan Eker, Stres ve Öfke Kontrolü ile Motivasyon ve Telefonda Etkili İletişim Teknikleri eğitimi verdi.

MESKİ'de İç Eğitmen olarak görev yapan Bütçe Muhasebe ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü Deniz Çingisiz, eğitimin MESKİ ile ilgili noktasında devreye girdi. MESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev, sorumluluklar ve faaliyetleri ile daire başkanlıklarının görev ve faaliyetlerinin yanı sıra çağrı merkezine MESKİ ile ilgili gelen talep ve şikayetlere yönelik bilgilendirme yapıldı. Eğitim, Covid-19 önlemleri göz önünde tutularak interaktif olarak gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11. 9. 2021 09: 30: 16

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