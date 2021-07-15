Görevden alınan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz programına katılmadı
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Görevden alınan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz programına katılmadı

Görevden alınan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz programına katılmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'nde '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlik düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu programa katılmazken, Bulu'nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci etkinlikte hazır bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Şehitliği Nafi Baba Binası'nda 15 Temmuz'un 5 yıl. dönümünde '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' düzenlendi. Sergiye Prof. Dr. Melih Bulu'nun katılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınan Ancak Melih Bulu, etkinliğe katılmadı. Serginin açılışına Bulu'nun yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile birlikte rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu ve Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sergi başlamadan önce, Boğaziçi Üniversitesi'nde yer alan Rumeli Hisarı Şehitliği'nde Şüheda Kuyusu'nda dua edildi. Daha sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikte 15 Temmuz 2016 gününe dair belgesel izletildi.

'15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi'nin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "Darbe girişimi karşısında sokaklara dökülen her kesimden insanımız ülkemizin işgaline engel olmakla kalmamış, demokrasi tarihinde örneğine az rastlanır bir millet iradesine ortaya koymuştur. Şu çok iyi bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz tarafından hesabı er ya da geç sorulacaktır. Düzenlenen sergiyi de çok anlamlı buluyorum. Kimi zaman bir fotoğraf çok fazla anlam taşır. Sergimizi gezerken millet olarak maruz kaldığımız ihaneti bir kez daha görecek kendimize olan inancımızı bir kez daha temizleyeceğiz" dedi. Konuşmaların bitmesinin ardından sergi gezildi. Daha sonra ise Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu, Mehmet Naci İnci'ye nişan takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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