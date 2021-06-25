Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi
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Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi

Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde görevli imam Duran Arslan (42), 5 yıldır görev yaptığı caminin bahçesini çiçeklerle donattı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde görevli imam Duran Arslan (42), 5 yıldır görev yaptığı caminin bahçesini çiçeklerle donattı.

Evli ve 2 çocuk babası 20 yıllık imam Duran Arslan ilçeye bağlı Çakmak köyünün camisine 5 yıl önce tayin oldu. Göreve başladığında cami bahçesinin bakımsız olduğunu gören Arslan, ilk olarak budama makası ile çalışmaya başladı. Rengarenk çiçekler, güzel kokulu ağaçlarla peyzaja başlayan Arslan, kısa sürede caminin bahçesini çiçeklerle donattı. Bundan önceki görev yaptığı yer olan Bozçalı beldesine de 200'den fazla ağaç diken Arslan, tüm gününü cami bahçesinde peyzaj düzenlemesi ile geçiriyor. Yolu Çakmak köyüne düşen ve namazlarını camide eda edenlerin, peçete ve kağıtlara yazdıkları övgüler cami girişindeki panoda yer alıyor.

Köyün şehirler arası yolcuların geçtiği bir bölgede olduğunu ve namaz için çok sayıda cemaatin geldiğini belirten Duran Arslan, "Baktım Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Sivas yolcuları buradan geçiyor. Camiye geliyorlar. Ben de kendime bir görev adettim. Önce camimizin içinden başlayarak halısı, boyası, kliması ve dış kaplamayı yaptırdık. Sonra da bahçe düzenlemesine başladım. Saksılar alarak çiçek dikmeye başladım. Şu anda 150 tane saksım var. Şadırvanımızın etrafını çiçekle kapladık. Bu da yetmez dedik, bahçemizin etrafını güllerle çevirdik. İnsanlarımız abdest alırken o güllerin kokusunun içerisinde dinlensin. Görevimi çok seviyorum" dedi. 

Çiçekleri çok sevdiğini ifade eden Arslan, "Sabah olduğu zaman buraya geliyorum. Çiçeklerle konuşuyorum, onlara dokunuyorum. Kuruyan dallarını kesiyorum. 3 günde bir gün sulamasını yapıyorum. İzin kullanmıyorum, cumartesi günleri bile buradayım. Hem insanlara hizmet hem göze hitap etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

 


Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi
Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi
Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi
Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi
Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi
Görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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