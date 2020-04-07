Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına 'Kandil simidi' ikram edildi
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Kandil Dağı, Jandarma, Giresun, Polis, Yerel

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına 'Kandil simidi' ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına 'Kandil simidi' ikram edildi Giresun Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla görev başında olan güvenlik güçlerine ve sağlık personellerine Kandil simidi dağıtıldı.

07.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:57
Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına 'Kandil simidi' ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına 'Kandil simidi' ikram edildi

GİRESUN - Giresun Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla görev başında olan güvenlik güçlerine ve sağlık personellerine Kandil simidi dağıtıldı.

Giresun Belediyesi Zabıta Ekipleri mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdürerek şehrin giriş ve çıkışlarında, kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile şehirdeki hastanelerde görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına kandil simidi ikramında bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise belediye olarak mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdürdüklerini belirterek "Cenabı Allah kabul etsin. Bu günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Kandiller maneviyatımızın üst düzeyde olmamızı ve inancımızı daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Tüm hemşehrilerimizin ve aynı zamanda tüm İslam Aleminin Berat Kandil'ini kutluyorum" dedi.

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına 'Kandil simidi' ikram edildi

Kaynak: İHA

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Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına 'Kandil simidi' ikram edildi
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