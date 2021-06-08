Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)
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Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)

Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

YANGIN 5 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDIElazığ-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

YANGIN 5 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 100 kişilik ekiple müdahale ettikleri yangını, rüzgarın etkisinin azalmasıyla kontrol altına aldıklarını aktardı.


Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)
Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)
Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2) - Haberler
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