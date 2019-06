Görenleri şoke ediyor... 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yaladı ardından türkü söyledi

Her şey yıllar önce iddia üzerine başlamıştı!

Herkes sıcak çorbayı üfleyerek yerken o erime aşamasındaki kızgın demiri yalıyor

Hiçbir acı hissetmediğini belirten İlhan Kınay'ın amacı Guinness rekorlar kitabına girmek

TRABZON - Yıllar önce arkadaşlarıyla giriştiği iddia üzerine erime aşamasına gelen kızgın demiri yalayan 64 yaşındaki İlhan Kınay, bu becerisini show programlarına dönüştürerek Guinness rekorlar kitabına girmek istiyor. Kınay, yaptığı gösteride; önce 900 derecede kızdırılan demiri yaladı, ardından da yanık sesiyle türkü söyledi.

Şu ana kadar çok sayıda kızgın demiri yalayarak gösteri yaptığını ve hiç acı duymadığını belirten Kınay, kimsenin denememesi tavsiyesinde bulunurken kendisinin bu işten zevk aldığını söylüyor. Türkiye'de bu gösterinin sadece kendisine ait olduğunu kaydeden Kınay, her şeyin yıllar önce bir iddia üzerine başladığını belirterek," Bu iş bende yıllar önce arkadaşlarımla girdiğim iddia üzerine yaparsın, yapamazsın; diye başladı. Bende yaptım. 1980'li yıllardan beri de ara ara yaparak kendimi alıştırdım. Başarının sırrı sadece çalışmak. Sakın kimse denemeye kalkmasın yanabilir. Türkiye'de bu gösteri sadece bana ait. Benden başka yapan yok" dedi.

Guinness rekorlar kitabına girmek istiyorum.

Artık Guinness rekorlar kitabına girmek istediğini kaydeden Kınay, "Neden Guinness rekorlar kitabına girmeyeyim ki. Artık olması lazım. Bu gösteriyi yaptıktan sonra dilime her hangi bir şey olmadı. Bunu yapmaktan zevk alıyorum. İnsanlar soğuk dondurma yalıyor; ben de sıcak dondurma yalıyorum. Bu sıcak dondurma, öbürü soğuk dondurma. Herhangi bir acı hissetmiyorum. Showlara çıkmak istiyorum. Neden gösteri yapmayayım! Bu işi daha önce de yine ben yaptım yine yapıyorum. Artık ciddi Show programlara çıkmak istiyorum istemiyorum. Ciddi olmayan programlara kesinlikle çıkmak istemiyorum. Herkes basit gösterilerle reklam yapıyor; bana neden şu ana kadar reklam teklifi gelmiyor şaşırıyorum. Reklam teklifi bekliyorum" diye konuştu

Kınay, daha önce kendisinin yaptığı işi bir başkasının da yaptığı hatırlatılması üzerine; Bu gösteriyi 1980'li yıllarda ilk ben yaptım. Ben bunu yaparken henüz kimseler yoktu. Ben yaptıktan sonra piyasaya çıkanlar oldu. Bu işi benden görerek mi yaptı acaba. Daha önce de söyledim; sakın bunu denemeye kalkmayın "ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 yıllık demirci ustası Murat Sevinç'de Kınay'ın, yıllar önce aynı denemeyi yaptığını kaydederek, "Bu iş cesaret işi. Daha önce yine burada deneme yapmıştı. Daha sonra Erzurum'dan rakipleri çıktı. Onlar benim yaptığım gibi demiri tesfiye etmedikleri için dillerini kestiler. Bu işin sırrı cesaret" diye konuştu.

Kaynak: İHA