Gizemli yolda boşa alınan araçlar yokuş yukarı çıkıyor
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Gizemli yolda boşa alınan araçlar yokuş yukarı çıkıyor

20.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:11

Eskişehir'de bulunan gizemli bir yolda vitesi boşa alınan araçlar, fizik kurallarını hiçe sayarak yokuş yukarı çıkıyor. Araçların neden yokuş yukarı çıktığına dair sır perdesi çözülmeyi bekliyor.

Eskişehir'e 20 kilometre uzaklıktaki bulunan Kavacık mahallesindeki gizemli bir yol, görenleri hayrete düşürüyor. Boşa alınan araçlar, gizemli yolda yokuş yukarı çıkıyor. Fizik kurallarının etkisini kaybettiği yolda, müdahale edilmeden yokuş yukarı ilerleyen araçlar, drone'larla görüntülendi.

GİZEMLİ OLAY ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

Araçlar boştayken bir müddet sonra yavaşlıyor ve fren kullanılmadan sabit bir şekilde durabiliyor. Telefon yardımıyla su terazisi uygulaması kullanıldığında da terazi, yokuşu rampa aşağı olarak eğimli gösteriyor. Eşine ender rastlanan olayın sırrı çözülmeyi bekliyor. Görenlerin şaşkınlık geçirdiği yolla ilgili sır perdesi aralanmayı bekliyor.

Gizemli yolda boşa alınan araçlar yokuş yukarı çıkıyor
Gizemli yolda boşa alınan araçlar yokuş yukarı çıkıyor
Gizemli yolda boşa alınan araçlar yokuş yukarı çıkıyor
Gizemli yolda boşa alınan araçlar yokuş yukarı çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR

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