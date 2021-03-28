Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı

Uzun zamandır ailesiyle birlikte gözlerden uzakta yaşayan Doğuş, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile dikkat çekti. Beyazlayan saçları ve zayıflığı ile eski halinden eser kalmadığı görülen ünlü şarkıcı, görenleri şaşkına çevirdi.

Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu albümü ile bir döneme damgasını vuran Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden iki oğulları dünyaya gelmişti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Arda ve Arın adlı oğullarıyla birlikte gözlerden uzakta mutlu bir yaşam süren Doğuş, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesine yer verdi. Fotoğrafında iki çocuğu ile birlikte poz veren ünlü şarkıcının değişimi görenleri şaşırttı. Beyazlaşmış saçları ve değişen yüzüyle eski halinden eser kalamayan Doğuş'un bu halleri sosyal medyada gündem oldu.