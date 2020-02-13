Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:53

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen törende "Hürriyet" kızının mücahitler tarafından kurtarılışı canlandırıldı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, burada yaptığı konuşmada, Görele halkının yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla işgale karşı kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

O günlerin acısını Göreleli ve Görele'nin asla unutmayacağını belirten Erener, "Kurtuluş günü, emperyalizmin Anadolu topraklarımıza sürüldüğü gündür. Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün pekiştirildiği gündür. Bayrağımızın coşkuyla dalgalanacağı en güzel günlerden biridir. Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan, unutulmaz kahramanlıklara imza atan bir halktır." dedi.

Erener, canları pahasına mücadele ederek, ülkemizi işgal altından kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri minnet, şükran ve rahmetle andığını dile getirdi.

Törende, kurtuluş günü nedeniyle okullar arasında yapılan çeşitli daldaki yarışmalarda ödül alan öğrencilere hediyeleri verildi.

Görele şehitliği ziyaret edilerek şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA