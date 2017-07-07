Görele'de Sünnet Şöleni Düzenlendi

Görele Belediyesince gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 50 çocuk sünnet ettirildi.



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklar için sünnet gününün çok özel bir gün olduğunu söyledi.



Bugün 50 çocuğun erkekliğe ilk adımını attığını dile getiren Erener, "Belediye olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik ve bugün 13'üncüsünü düzenliyoruz. Bugün sünnet olan çocuklarımız inşallah vatanına milletine hayırlı evlatlar olurlar." dedi.



Etkinliğe Görele Kaymakam Vekili Yusuf Gemici, ilçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, AK Parti Görele İlçe Başkanı Tayfun Emecen, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, vatandaşlar, çocuklar ve aileleri katıldı.



Program sonrası Erener, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.