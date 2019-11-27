Görele'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
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Görele'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Giresun'un Görele ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

27.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:58
Görele'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

'un ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

İlçeye bağlı beldesi Merkez Mahallesi'nde, Beyli Mahallesi Muhtarı Sami Durmuş'a ait oto lastikçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Görele, Tirebolu ve Eynesil Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

Bu sırada iş yeri sahibi Durmuş, yangın nedeniyle sinir krizi geçiren çalışanını teselli etti.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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