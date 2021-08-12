Gordion Antik Kenti, "Başkentin ilk dünya mirası" olmayı bekliyor

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanacak raporun olumlu çıkması halinde Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk antik kent olacağını bildirdi.

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanacak raporun olumlu çıkması halinde Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk antik kent olacağını bildirdi.

POTA Genel Koordinatörü Koç, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması yönündeki başvuruya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gordion Antik Kenti'nin 2012'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını belirten Koç, POTA'nın 2014'te kurulduğunu, bu tarihten sonra Polatlı Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Gordion Antik Kenti'yle ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.

Polatlı Belediyesinin alanı korumak amacıyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim seferberliği başlattığını kaydeden Koç, bilgilendirilen öğretmenlerin okullardaki sunumlarıyla duyarlılık sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Koç, antik kentin tanıtımı için yapılanları "2016 yılında ilk uçuşları yaparak 1 yıl boyunca sıcak hava balonu uçurduk ve Ankara'da ilk kez Uluslararası Gordion Yarı Maratonu düzenledik, bu maratonlar 2 yıl üst üste yapıldı. Avrupa Miras Günleri kapsamında miras eğitimleri verildi. POTA bu çalışmalarla bu alanı tanıtmaya çalıştı." sözleriyle anlattı.

Koç, Dünya Mirası Gezginler Derneği ile yürüttükleri iş birliğiyle gençlere kültür varlıklarının ne olduğunu ve bunların nasıl korunabileceğini öğretip, eğitimin sonunda gençleri "kültürel mirasların koruyucusu" ilan ettiklerini kaydetti.

Heyet Ankara'dan pozitif görüşlerle ayrıldı

POTA'nın çalışmalarıyla oluşturulan dosyayla geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'ya başvurulduğunu ve dosyanın kabul edildiğini aktaran Koç, Gordion Antik Kenti'nin listeye alınabilmesine yönelik kriterleri denetlemek ve nihai raporu hazırlamak üzere heyet görevlendirildiğini anlattı.

Koç, bu amaçla Fransa merkezli Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyinden (ICOMOS) uzman Cynthia Dunning ve beraberindeki heyetin 5 gün boyunca Polatlı'da incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Uzmanlara incelemeleri sırasında eşlik ettiğini belirten Koç, "Heyetin bölgede yaptığı incelemeler sonucunda gayet olumlu izlenim aldık." dedi.

"Onların gözlerindeki ışıltıları, Kral Midas'ın mezarına, antik kente bakışları, dünyanın en fazla tümülüsünün bulunduğu yere heyecanla bakmaları çok önemli diye düşünüyorum. Mutlaka listeye girer diye bir beklenti içerisindeyiz." ifadelerini kullanan Kadim Koç, listeye girdiği takdirde Gordion'un, Ankara'nın ilk dünya mirası olacağını kaydetti.

Koç, incelemenin ardından, gelecek yıl düzenlenecek 45. Dünya Miras Komitesi toplantısında Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla ilgili nihai kararın verileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel