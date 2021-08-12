Gordion Antik Kenti, "Başkentin ilk dünya mirası" olmayı bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gordion Antik Kenti, "Başkentin ilk dünya mirası" olmayı bekliyor

Gordion Antik Kenti, 'Başkentin ilk dünya mirası' olmayı bekliyor
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Güncel

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanacak raporun olumlu çıkması halinde Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk antik kent olacağını bildirdi.

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanacak raporun olumlu çıkması halinde Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk antik kent olacağını bildirdi.

POTA Genel Koordinatörü Koç, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması yönündeki başvuruya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gordion Antik Kenti'nin 2012'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını belirten Koç, POTA'nın 2014'te kurulduğunu, bu tarihten sonra Polatlı Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Gordion Antik Kenti'yle ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.

Polatlı Belediyesinin alanı korumak amacıyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim seferberliği başlattığını kaydeden Koç, bilgilendirilen öğretmenlerin okullardaki sunumlarıyla duyarlılık sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Koç, antik kentin tanıtımı için yapılanları "2016 yılında ilk uçuşları yaparak 1 yıl boyunca sıcak hava balonu uçurduk ve Ankara'da ilk kez Uluslararası Gordion Yarı Maratonu düzenledik, bu maratonlar 2 yıl üst üste yapıldı. Avrupa Miras Günleri kapsamında miras eğitimleri verildi. POTA bu çalışmalarla bu alanı tanıtmaya çalıştı." sözleriyle anlattı.

Koç, Dünya Mirası Gezginler Derneği ile yürüttükleri iş birliğiyle gençlere kültür varlıklarının ne olduğunu ve bunların nasıl korunabileceğini öğretip, eğitimin sonunda gençleri "kültürel mirasların koruyucusu" ilan ettiklerini kaydetti.

Heyet Ankara'dan pozitif görüşlerle ayrıldı

POTA'nın çalışmalarıyla oluşturulan dosyayla geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'ya başvurulduğunu ve dosyanın kabul edildiğini aktaran Koç, Gordion Antik Kenti'nin listeye alınabilmesine yönelik kriterleri denetlemek ve nihai raporu hazırlamak üzere heyet görevlendirildiğini anlattı.

Koç, bu amaçla Fransa merkezli Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyinden (ICOMOS) uzman Cynthia Dunning ve beraberindeki heyetin 5 gün boyunca Polatlı'da incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Uzmanlara incelemeleri sırasında eşlik ettiğini belirten Koç, "Heyetin bölgede yaptığı incelemeler sonucunda gayet olumlu izlenim aldık." dedi.

"Onların gözlerindeki ışıltıları, Kral Midas'ın mezarına, antik kente bakışları, dünyanın en fazla tümülüsünün bulunduğu yere heyecanla bakmaları çok önemli diye düşünüyorum. Mutlaka listeye girer diye bir beklenti içerisindeyiz." ifadelerini kullanan Kadim Koç, listeye girdiği takdirde Gordion'un, Ankara'nın ilk dünya mirası olacağını kaydetti.

Koç, incelemenin ardından, gelecek yıl düzenlenecek 45. Dünya Miras Komitesi toplantısında Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla ilgili nihai kararın verileceğini söyledi.

Gordion Antik Kenti, 'Başkentin ilk dünya mirası' olmayı bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Başkentte iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Başkentte iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gordion Antik Kenti, "Başkentin ilk dünya mirası" olmayı bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.08.2021 11:16:15. #1.13#

title