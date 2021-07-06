Gördesli Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gördesli Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Gördesli Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır ve Gördesli Mahalle Muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlçede yapılan hizmet ve yatırımlar için memnuniyetini dile getiren Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır, "Bir dediğimizi, iki etmiyorsunuz. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nakıpağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sabri Atay, Güneşli Mahalle Muhtarı Erdal Terim, Kayacık Mahalle Muhtarı Ali Çiftçi, Karayağcı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazan'ı makamında konuk etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de hazır bulundu.

"Bir dediğimizi, iki etmiyorsunuz"

Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçedeki yatırım ve hizmetleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır, "Bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Allah'a şükür. Biz memnunuz. Allah'ta sizden memnun olsun. Bir dediğimizi, iki etmiyorsunuz. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Ergün, yatırım ve hizmetleri anlattı

En iyi hizmeti yapmanın çaba ve gayreti içerisinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Bulunduğumuz makamlar gelip geçici. Vatandaşlarımızın desteğiyle, bu görev bize nasip olmuş. Elimizden gelenin en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Sahadan aldığımız bir Allah razı olsun sözü bizler için en büyük mutluluk. Vicdanen rahat ve huzurluyuz. Her şey mükemmel mi? Mümkün değil.İmkanlar ve şartlar dâhilinde en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Geride kalan 7 yılda, Gördes'te Büyükşehir Belediyesi olarak 118 milyon 251 bin lira. MASKİ olarak da devam eden yatırımlarla beraber, 79 milyon 327 bin liralık yatırım yapmışız. Helali hoş olsun. Altyapısıyla, üstyapısıyla, caddeleriyle, sokaklarıyla… Güneşli, Evciler, Ulgar Mahallesi'nde alt ve üstyapı işleri başladı. Ulgar Mahallesi'nde tamamlanmak üzere. Güneşli Mahallesi'nde içme suyu hatları yapılıyor, depolar yapılıyor. Orada verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha önce arıtma tesisini de yapmıştık. Asfalt çalışmalarına bakıyorum. Toplam yol ağı olan 470 kilometrenin, 230 kilometresini şuana kadar bitirmişiz. Bu yazda, 105 kilometre asfalt çalışması var. Bu anlamda vatandaşlarımız önemli hizmetler yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş Müslüm Gürses Orhan Gencebay
Spor Diego Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gördesli Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:06:48. #1.14#

title