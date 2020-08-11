Gördes yolları çamur ve tozdan kurtuldu Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarında üst yapı çalışmasına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarında üst yapı çalışmasına devam ediyor.

İl genelinde ihtiyaç dahilinde hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışmasına başladı. Geçtiğimiz ay başlayan inşaat çalışmalarında ilçe merkezindeki yollarda yaklaşık 100 bin metre kare kilit parke döşemesi yapılması planlanıyor. Yürütülen çalışmaları takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Sorumlusu Mustafa Gün de eşlik etti. Çalışmaların önemine değinen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, mevcut güzergahların üst yapılarında, yapılan yenileme çalışmasıyla vatandaşların yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtarılacağını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA