Gördes'teki İş Merkezi ve Otopark Projesi Hızla İlerliyor

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Gördes ilçe ziyaretinde Büyükşehir ve Gördes Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen iş merkezi ve otopark projesinde incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ve Gördes Belediyesi yetkilileri de Topkaya'ya eşlik etti. Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un imzaladığı protokol kapsamında iş merkezi ve otopark projesinin işbirliği içerisinde yapıldığını, projenin yüzde 85'inin Gördes Belediyesi ve 2 Milyon Liraya tekabül eden yüzde 15'lik kısmının da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiğini söyledi. Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, 100 araçlık otoparkı ve iş merkezleri ile Gördes'e yakışacak bir projenin içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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