Goranboy nerede? Goranboy'a nasıl gidilir? Goranboy hakkında bilgi? Azerbaycan Goranboy nerede?
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Goranboy nerede? Goranboy'a nasıl gidilir? Goranboy hakkında bilgi? Azerbaycan Goranboy nerede?

08.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:50
Goranboy nerede? Goranboy'a nasıl gidilir? Goranboy hakkında bilgi? Azerbaycan Goranboy nerede?

Azerbaycan'ın birinci derece idari bölümlerinden birisi olan Goranboy hakkında bilgi?

GORANBOY NEREDE?

Goranboy Rayonu, Azerbaycan'da rayon olarak adlandırılan birinci derece idarî bölümlerden birisidir.

Bakü ile uzaklığı 317 km'dir. SSCB dönemlerinde Kasım İsmayilov diye adlandırılmıştır. Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra eski adına dönmüştür. De facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Goranboy Rayonunun güney bölgesini talebinde bulunıp Şaumyan İli ile birleştirmeyi planlamaktadır.

GORANBOY HAKKINDA KÜNYE

İdari Merkez: Goranboy

Alan:1791 kilometrekare

Nufüs: 115.350

Başkan: Maharram Guliyev

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