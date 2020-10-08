Goranboy nerede? Goranboy'a nasıl gidilir? Goranboy hakkında bilgi? Azerbaycan Goranboy nerede?

Azerbaycan'ın birinci derece idari bölümlerinden birisi olan Goranboy hakkında bilgi? GORANBOY NEREDE? Goranboy Rayonu, Azerbaycan'da rayon olarak adlandırılan birinci derece idarî bölümlerden birisidir. Bakü ile uzaklığı 317 km'dir. SSCB dönemlerinde Kasım İsmayilov diye adlandırılmıştır. Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra eski adına dönmüştür. De facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Goranboy Rayonunun güney bölgesini talebinde bulunıp Şaumyan İli ile birleştirmeyi planlamaktadır. GORANBOY HAKKINDA KÜNYE İdari Merkez: Goranboy Alan:1791 kilometrekare Nufüs: 115.350 Başkan: Maharram Guliyev