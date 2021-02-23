GORA açılımı nedir? G.O.R.A. ne anlama geliyor, açılımı ne demek?
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GORA açılımı nedir? G.O.R.A. ne anlama geliyor, açılımı ne demek?

23.02.2021 20:32 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:36
GORA açılımı nedir? G.O.R.A. ne anlama geliyor, açılımı ne demek?

GORA filminin ekranlara gelmesinin ardından vatandaşlar GORA'nın açılımı ne demek, GORA ne anlama geliyor, ne manaya geliyor gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, GORA'nın bir anlamı var mı, G.O.R.A. ne demek, ne anlama gelir?

GORA ne demek, ne anlama geliyor? Cem Yılmaz'ın filmleri arasında anlamı en çok merak edilen film G.O.R.A. oldu. Peki GORA ne demek, açılımı nedir, GORA kısaltmasının açılımı ne?

G.O.R.A. FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif'in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatır. Gelenler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür. Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü yollarını aramaya başlar. Ancak yaşayacağı maceralar, onun bu gezegende aşk ile burun buruna gelmesine de neden olacaktır. Cem Yılmaz'dan kahkaha dolu dakikalar.

G.O.R.A. NE DEMEK? AÇILIMI NE?

G.O.R.A. 'nın normalde herhangi bir açılımı bulunmamaktadır. Cem Yılmaz geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamasında GORA'nın bir anlamı olmadığını, insanlar açılımı ne diye merak edip sormaları için aralarına nokta koyduğunu söylemişti. Ayrıca Slovence dilinde Gora 'Dağ' anlamına gelmektedir. Kısacası G.O.R.A. nın açılımı bir şey ifade etmiyor diyebiliriz. Fakat zamanla GORA'nın ne anlama geldiği hakkında bazı haberler çıkmıştır.

G.O.R.A. 'nın açılımı olduğu düşünülen bazı anlamları şu şekilde:

- Güzel olmazsa reaksiyon almaz.

- Slovence Gora : Dağ anlamına geliyor.

Dediğimiz gibi bu açılımlar tamamen tahmindir. Cem Yılmaz'ın GORA'nın açılımı hakkında resmi bir açıklaması yer almıyor.

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