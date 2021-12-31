Google yılbaşı Doodle nedir? Google yılbaşı içi Doodle hazırladı!

Google, Yılbaşına özel Doodle ile kullanıcılara sürpriz yaptı. Doodle tasarımları ile adından söz ettirmeye devam eden Google, 2021'in son gününde ana sayfasını güncelledi. Yeni yıl heyecanını ana sayfasına taşıyan Google, en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle'ı bu kez yılbaşı için yaptı.

GOOGLE YILBAŞI DOODLE NEDİR?

Google 2021 yılının son gününde kullanıcılarına özel doodle görselini anasayfasında paylaştı. Görsele tıklayınca Google Yılbaşı araması sayfası çıkıyor.

Doodle nedir? Doodle ne demek?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry ve Sergey'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu. Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri doğmuş oldu.

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