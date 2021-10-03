Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmaları açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek - Haberler
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Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmaları açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek

Haberler.com - Haberler | Dünya

Google X'in eski yöneticisi Mo Gawdat, yapay zeka hakkında ağızları açık bırakacak itiraflarda bulundu. Mo Gawdat, insanların kendi eliyle ürettiği robotların kıyameti getireceğini söyledi. Gawdat, robotların çocukların ancak 2 yılda yapabileceği şeyi yaptığını dile getirdi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka ürünleri de giderek hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor. Fakat yapay zeka ile ilgili, endişeler de ciddi boyutlarda. Google X'in eski yöneticisi Mo Gawdat, yapay zekalarla ilgili ağızları açık bırakacak cinsten itiraflarda bulundu.

X Development, eski adıyla Google X, Google'ın 2010 yılında kurduğu bir yapay zeka araştırma tesisi. Şu anda Alphabet'in yan kuruluşu olan şirket, yarı gizli bir şekilde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürüyor. Kurulduğu yıllarda kuruluşun işletme yöneticiliğini üstlenen Mo Gawdat, The Times'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski yönetici, Terminatör filmindeki Skynet gibi insanlığın sonunu getirecek bir yapay zekaya vurgu yaptı. Bilim kurgu filmlerinde sıkça gördüğümüz, bir yapay zeka (AI) türü olan yapay genel zekanın (AGI) kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Gawdat, küçük bir topu alıp tutan robot kollar geliştirdiklerini anlattı. Ancak Gawdat, bu robot kolların topu sanki araştırmacılara gösteriş yapıyormuş gibi bir hareketle gösterdiğini söyledi. Google'da 2007 yılında çalışmaya başlayan girişimci, yapay zekanın bu davranışını "korkutucu" olarak tanımladı.

Google X'in eski yöneticisi, bu yapay zeka örneği için, "Aniden bu durumun aslında korkutucu olduğunu fark ettim" dedi. Yavaş öğrenme sürecinin ardından, artık kolların neredeyse hemen hemen her şeyi tutup kaldırabildiğini de belirtti.

Mo Gawdat, Google'da geçirdiği süre boyunca geliştirilen yapay zekanın "gerçekten korkutucu" olduğunu itiraf ediyor. Onu en çok korkutan şey ise, makinelerin insanlara kıyasla çok daha hızlı öğrenmesi. Mısırlı girişimci, algoritmaların sadece birkaç günde istenilen şeyleri öğrendiğini söyledi. Bu konuda, yapay zekayı çocuklarla kıyaslayarak, "Çocukların iki yılda yapacağı şeyi yapıyorlar" dedi.

Gawdat'a göre, bir makine üstünlüğü kıyameti kaçınılmaz görünüyor. Aslında yapay zekanın sağlık, eğitim ve eğlence sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda faydası var. Ancak Google yöneticisi, yapay zekanın çözüm olmadığını söyledi. Üstelik insanlık için bir tehdit haline gelebileceğini iddia ediyor.

Bununla birlikte, mevcut AI teknolojisi yanlış yönetimlerle insanlara zarar verebiliyor. Örneğin, Çin kontrolündeki Hong Kong, vatandaşlarını denetlemek, ifade özgürlüğünü sınırlamak ve yıpratıcı yasalar uygulamak için yüz tanıma kullanıyor. Belki de en büyük sorun, yapay zekanın onu oluşturan kişinin önyargısını yansıtması. Bu nedenle birçok AI algoritması ırkçılık yapabiliyor.

Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmaları açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek
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Haber: Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmaları açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek - Haberler
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