Google, Mesajlar Uygulaması İçin Kamera Filtreleri Test Ediyor

Google neredeyse, bir mobil platform için şart olan hizmetlerin hepsini kullanıcılarına sağlıyor. Buna ek olarak Google, bu uygulamalarını da sürekli olarak geliştiriyor. Bu geliştirmeler hem kullanıcıların daha iyi bir uygulama deneyimi yaşamasına neden oluyor hem de uygulamaların daima güncel kalmasını sağlıyor. Google'ın test ettiği yeni özellikler, Mesajlar uygulamasını adeta Instagram'a benzetiyor.

Quinny899 takma ismini kullanan bir geliştirici tarafından ortaya çıkarılan özellikler, Google'ın, Mesajlar uygulamasına kamera efektleri getirmeyi planladığını gözler önüne seriyor. İlk etapta 5 farklı efektin geleceğini açıklayan geliştirici, ilerleyen dönemlerde bu efektlerinin sayısının artacağını da ileri sürdü.

Teknoloji devi Google'ın, Mesajlar uygulamasına getireceği bu kamera filtreleri kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak bilinmiyor ancak bu özellikler, Mesajlar uygulamasına biraz daha Snapchat ve Instagram havası katacağa benziyor.