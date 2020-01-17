Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları geçti

17.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:28

Amerikan teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.



Alphabet, Apple ve Microsoft şirketlerinin ardından 1 trilyon dolarlık barajı aşan üçüncü teknoloji şirket oldu.



Çarşamba günü değeri bin 439 dolar olan Alphabet hisseleri dün ABD borsaları kapandığında bin 472 dolara ulaştı. Bu artışla, toplam hisse değeri bir günde 10 milyar dolar artan Alphabet'in piyasa değeri de 992 milyar dolardan 1 trilyon 2 milyar dolara ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle