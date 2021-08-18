Google haberler bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google News bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google haberlerde görseller neden görünmüyor?
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Google haberler bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google News bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google haberlerde görseller neden görünmüyor?

Google haberler bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google News bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google haberlerde görseller neden görünmüyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Google Chrome kullanıcıları bugün internette gündem ile ilgili haberlerde araştırma yaparken konu ile alakalı görseller yerine gri bir fon ile karşılaştı. Bunun üzerine birçok kullanıcı problemin kendi cihazlarında mı, yoksa Google'dan mı kaynaklı olduğu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Google haberler bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google News bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google haberlerde görseller neden görünmüyor?

Google Chrome kullanıcıları bugün gündem ile ilgili bilgilere erişmek için kullandığı Google Haberler (Google News) bölümünde yer alan görsellerin gözükmemesi ve gri olarak gözükmesiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar internette en çok "Google haberler bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google News bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google haberlerde görseller neden görünmüyor?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Google Chrome ile ilgili yaşanan problem ile ilgili detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Google haberler bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google News bölümünde görseller neden gözükmüyor? Google haberlerde görseller neden görünmüyor?

GOOGLE CHROME RESİMLER NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Google News bölümünde görsellerin gözükmemesinin nedeninin Google kaynaklı yapılan güncelleme sonrası olduğu düşünülmektedir. Google tarafından yapılan resmi bir açıklama şu an için yer almazken. Problemin yakın bir süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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