Google PC ve Mac için Google Drive Uygulamasını Sonlandırıyor





Google Drive Mart Ayında Kapatılıyor, Yerine Hangi Uygulama Geliyor? Google Pc ve Mac Sürümleri 12 Mart itibariyle tamamen kapatılıyor. Peki yerine hangi uygulamalar gelecek? Tüm detaylar burada!



Google, kullanıcılarına bulut depolama hizmeti sunmak amacıyla kullandığı uygulamasını sonlandırma kararı aldı. İlk olarak Pc ve Mac kullanıcıları için 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle desteğini kesecek ardından da 12 Mart 2018'de tamamen kapatacak.



Google kullanıcılarına ekim ayı itibariyle bu konudaki bilgilendirmelerini göndermeye başlayacak. Peki Google Drive Uygulamasının Yerini Hangi Uygulamalar Alacak?



Teknoloji devi Google Drive yerine Backup and Sync ile Drive File Stream uygulamalarını kullandıracak.



Bu kapsamda; kullanıcılarının sabit diskini kullanmadan ve senkronizasyon için daha az süreleri kullanan yeni Drive File Stream Masaüstü uygulaması artık G Suite kullanıcılarına açıldı bile. Google Drive Dosyalarına gereksinin duyan kullanıcılar buradan ulaşabilir.



Alternatif Olarak Sunulan Her iki uygulamalar arasında bazı farklılıklar var





Her ikisi de diğerinin yapamayacağı bir veya iki şey yapabilir, bu nedenle hangisinin daha iyi olduğunu görmek için Google'ın yardım sayfalarına göz atın.



Google Drive Kapatılıyor, Google Drive Yerine Hangi Uygulama Geliyor? Google Drive Alternatifi Uygulamalar Arasındaki farklar neler?





