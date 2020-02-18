Google dijital haberciliği geliştirmek için Demirören Grubu'na fon verecek

18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet arama motoru devi Google dijital medya projelerini desteklemek için Türkiye'den Demirören Grubu'nu seçti. Dev firma, Google Haber Girişimi Yeniliğe Davet Programı kapsamında Demirören Grubu'na fon verecek. Programın bütçesi 1,93 milyon Amerikan doları, her proje için ise en fazla 150 bin dolar destek veriliyor.



Google Haber Girişimi (GNI) Yenilikçi Yaklaşım Çağrısı'nın sonuçları açıklandı. Girişim, geleneksel yayıncılar ve start-up'ların yanı sıra yenilikçi dijital medya projeleri geliştirmeyi hedefleyen tüm kuruluşlarına destek vermeyi amaçlıyor. Google bu girişim ile dijital gazetecilik alanında daha iyi bir geleceğin oluşmasına katkı vermeyi hedefliyor. Girişim, yeni çalışma modelleri geliştirerek ve okurlarla etkileşime girerek bölgedeki dijital haberler için sürdürülebilir bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunan projelere destek veriyor. Euronews.com'da Görüntüle