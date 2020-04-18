Google'dan Akıllı Banka Kartı Geliyor! Apple Card'a Rakip mi Olacak? Geçtiğimiz yıl Apple, Goldman Sachs ile ortaklık kurup teknolojisi dünyasında farklılık yaratmış ve

Geçtiğimiz yıl Apple, Goldman Sachs ile ortaklık kurup teknolojisi dünyasında farklılık yaratmış ve Apple Card'ı piyasaya sürmüştü. Aslında debit karttan fazlası olmayan Apple Card'a şimdi de Google'dan rakip geliyor. İşte Google'ın akıllı banka kartı G-Pay:

Google Akıllı Banka Kartı nedir?

Google'ın yeni debit kartı, kullanıcıların ortak bankayla bağlantı kurarak hesap eklemesine veya kaldırmasına olanak sağlayacak. Kimlik doğrulama söz konusu olduğunda ise kullanıcılara PIN ve parmak izi seçenekleri sunulacak. Ayrıca kartın hem sanal hem de fiziksel formatlarda mevcut olması söz konusu.

Apple Card'a rakip olabilir mi?

Google'ın "Google Pay Card"ı entegre etmek için yeni bir uygulama geliştirmesi de muhtemel gözüküyor. Apple Card'ın aksine G-Pay'in akıllı banka kartı sistemiyle daha stabil çalışacağını söyleyebiliriz. Bu durum da Google'ın potansiyel olarak verilerden yararlanması ve yeni hizmetler oluşturması sağlayacak.

Özellikle Gmail ve YouTube gibi birden çok platform ve hizmette kullanıcılara sunulması planlanan Google akıllı kartın, CITI ve Stanford Federal Kredi Birliği gibi banka ortaklarıyla daha güvenilir hale gelmesi muhtemel. Peki ya siz Google'ın akıllı kartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce daha önceden sunulan Huawei Card veya Apple Card'a karşı rakip olmayı başarabilir mi?