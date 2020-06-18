Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
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Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 48 kentimizde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak sonrası çok sayıda insan, "Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne?" şeklinde aramalar yaptı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine göre, maskesiz sokağa çıkmanın cezası 3.180 lira.

18.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:47

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da Bilim Kurulu'nun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Böylece maske takmanın zorunlu olduğu şehir sayısı 48'e yükseldi.

789 LİRADAN 3.180 LİRAYA KADAR CEZASI VAR

3 büyük kentte uygulanacak maske yasağının ardından kısıtlamaya uymayanlara verilecek ceza da netleşti. Valiliklerin açıklamasına göre maske takmama cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre belirlenecek. Bu kanuna göre 789 liradan 3.180 liraya kadar ceza uygulanacak.

Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

EVDEN ÇIKTIĞINIZ ANDA MASKE ZORUNLU

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerde evden çıkıldığı andan itibaren her alanda maske takmak zorunlu. Açıklamalara göre cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılındı. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

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