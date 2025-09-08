Haberler

Google çöktü mü, neden açılmıyor? Gmail çöktü mü?

Google çöktü mü, neden açılmıyor? Gmail çöktü mü?
Güncelleme:
Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Gmail ve YouTube'da erişim sorunları yaşandı. Pek çok kullanıcı, bu platformlara giriş yapamadığını ya da hizmetleri kullanırken kesintilerle karşılaştığını bildirdi. Konuya ilişkin Google'dan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

8 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dünya genelinde YouTube, Gmail ve diğer Google hizmetlerinde geniş çaplı problemler gözlemleniyor. Kullanıcılar ciddi erişim sıkıntıları yaşarken, "Google çöktü mü?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

8 Eylül 2025 günü itibarıyla Google'ın popüler servisleri YouTube ve Gmail başta olmak üzere birçok platformda erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar giriş yapmakta zorluk çekerken, sayfaların yüklenmediği ve içeriklere ulaşılamadığı aktarılıyor. Özellikle iş dünyası ve iletişim açısından kritik rol üstlenen bu hizmetlerdeki kesinti, milyonlarca kişide tedirginliğe neden oldu.

Google cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak teknik ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlar, yaşanan bu erişim sıkıntısının kısa sürede normale dönmesini öngörüyor. Sorunun yalnızca belirli bölgelerle sınırlı olmadığı, küresel ölçekte görüldüğü ifade ediliyor.

Osman DEMİR
