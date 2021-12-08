Google 2021'de Türkiye'de en çok arananları açıkladı

Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre 2021'de Türkiye'de en çok Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmak için kullanılan "EBA giriş" kelimesi arandı. Onu Netflix'in popüler dizisi Squid Game izledi.

Google'a göre Türkiye'de 2021'de en çok aranan ilk 5 kelime şu şekilde sıralanıyor:

EBA giriş Squid Game AÖL Mesut Özil Elmalı Davası

Google'da en çok aranan ilk beş isim ise şunlardı:

Mesut Özil Ebrar Karakurt Mahmut Öze Burak Elmas İrfan Can Kahveci

Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi şu şekilde sıralandı:

Squid Game Sadakatsiz Aşk Mantık İntikam Masumiyet Yargı

Pandemi ve trendler

Google aramalarında pandeminin etkisini takip etmek mümkün. Arama sonuçları analizine göre Google'a en çok sorulan 'nasıl?' sorularında 'HES kodu nasıl alınır?' ilk sırada. Onu aşı randevusunun ve aşı kartının nasıl alınacağı soruları izliyor.

2021 yılında kaybettiklerimize özel bir bölüm ayıran Google'a göre en çok aranan ilk beş isim şunlardı:

Rasim Öztekin Doğan Cüceloğlu Sezai Karakoç Başak Cengiz Oğuz Yılmaz

2021 küresel trendler raporunu paylaşan Google, 2021'de 'kötü haber bağımlılığı'nın tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandığını not ediyor.

Google arama trendlerine göre 2021'de "iş nasıl bulunur?" sorusunun yerini 'iş nasıl kurulur?'sorusu aldı.

'İklim değişikliği etkisi" araması rekor kırdı

"İklim değişikliği etkisi"nin tüm zamanların en yüksek arama seviyesine ulaştığını söyleyen Google'da "doğa nasıl korunur?' araması, 2021'de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna paralel olarak 'sürdürülebilirlik' bu yıl tüm dünyada rekor seviyelerde arandı.

Yangın ve sel Temmuz ayında, aynı anda tüm dünyada patlama yapan aramalardı.