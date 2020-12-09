Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var
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Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var

09.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:16

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında en çok aranan dizi Sadakatsiz oldu. İkinci sıraya Mucize Doktor, üçüncü sıraya ise Masumlar Apartmanı yerleşti.

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. Listede birçok başlık yer alırken dizi, isim ve bu yıl yaşamını yitirenleri haberimizde derledik. Buna göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.

EN ÇOK ARANAN DİZİ SADAKATSİZ OLDU

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

  • Sadakatsiz
  • Mucize Doktor
  • Masumlar Apartmanı
  • Sen Çal Kapımı
  • Alev Alev
  • Kırmızı Oda
  • Bay Yanlış
  • Menajerimi Ara
  • Bir Başkadır
  • Aşk-101

EN ÇOK ARANAN İSİM FAHRETTİN KOCA OLDU

İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada yer aldı:

  • Fahrettin Koca
  • Berat Albayrak
  • Ebru Şallı
  • Ellen Page
  • Alaattin Çakıcı
  • Fatih Terim
  • Lütfi Elvan
  • Sercan Yıldırım
  • Halil Sezai
  • Nihat Hatipoğlu

2020'DE VEFAT EDENLER İÇİNDE EN ÇOK ARANAN İSİM KOBE BRYANT OLDU

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.

  • Kobe Bryant
  • Pınar Gültekin
  • Nur Yerlitaş
  • Aytaç Yalman
  • Aleyna Çakır
  • Diego Armando Maradona
  • Ares Özdemir
  • Cemil Taşçıoğlu
  • Seyfi Dursunoğlu
  • Emre Gönlüşen
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var
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