Google 14 Şubat 'Sevgililer Günü' Doodle nedir? 14 Şubat Sevgililer Günü 2021 nedir, tarihçesi, sözleri ve mesajları!

Google'nin yeni Doodle'ı 'Sevgililer Günü 2021' oldu. Peki 14 Şubat neden doodle oldu? 14 Şubat'ta ne oldu? 14 Şubat neden sevgililer günü olarak kutlanıyor? 14 Şubat'ın tarihçesi nedir? 14 Şubat'ın önemi nedir? 14 Şubat Sevgililer günü tarihi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Google her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat'ta Sevgililer Günü için özel Doodle hazırladı. Oldukça beğenilen Doodle'nin görüntüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 14 Şubat doodle nedir? 14 Şubat tarihi nedir? İlk ne zaman sevgililer günü olarak kutlandı?

GOOGLE SEVGİLİLER GÜNÜ 2021 DOODLE

Google 14 Şubat gece 12'den sonra yeni Doodle paylaştı. 'Sevgililer Günü' konulu Doodle'a aşağıdan bakabilirsiniz. Dilerseniz google.com.tr sitesine girerek Doodle'ın animasyonlu versiyonunu izleyebilirsiniz.

Google bazı önemli günleri Doodle yapıyor. Bu günlerden birisi de Sevgililer Günü özelliği taşıyan 14 Şubat tarihidir. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün diğer ismi 'Valentine's Day' olarak geçmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın dört yanında çeşitli şekillerde, sürprizlerle kutlanan Sevgililer günü, 14 Şubat günü gerçekleştiriliyor. Bugün çiftler birbirlerine farklı hediyeler alır, şiirler ve mesajlar ile günlerini kutlarlar.

2021 Sevgilier Günü 14 Şubat Pazar gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılır ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştır.

Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanırdı. Bugün Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlarda bereket tanrısının dokunuşundan nasiplenmek isterlerdi. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları artacaktır. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkekler, genç kızların isimleri yazılı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma durumu yaygındı. 469'da Papa bu bayramı yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimleri yazılıydı.

GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

DÜNYADA SEVGİLİLER GÜNÜ

Suudi Arabistan'da resmi olarak da sevgililer günü kutlamasında kullanılan ürünlerin satışı yasaktır. Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan Sevgililer gününü kutlamayan ülkelerdir.