GOODFELLAS CS: GO kadrosu sponsor ve destek arıyor
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GOODFELLAS CS: GO kadrosu sponsor ve destek arıyor

04.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:18
GOODFELLAS CS: GO kadrosu sponsor ve destek arıyor

GOODFELLAS takımı oyuncusu SUNSET (SunSetvFPS), sponsor arayışında olduklarını duyurdu.

CS: GO Intel ESL Türkiye Şampiyonası 1. Elemesinde tüm rakiplerini eleyerek Intel ESL Türkiye Ligi'ne adını yazdıran ilk takım olan GOODFELLAS, sponsor aradığını duyurdu. GOODFELLAS kadrosu oyuncularından Enes 'SUNSET' Aktekin yaptığı paylaşımla sponsor arayışında olduklarını söyledi. Yapılan paylaşımda tüm rakiplerini eleyerek Intel ESL Türkiye Ligi'ne adını yazdıran ilk takım olduklarını belirten oyuncu, güçlü kadroları için sponsor arayışında olduklarını sözlerine ekledi.

Kadro son olarak MAGNEW ekibini 2-1 mağlup ederek Intel ESL Türkiye Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Oyuncular bu başarılı gidişat ile birlikte sponsorların dikkatini çekmek istiyorlar ve haliyle destek bekliyorlar. Yapılan paylaşımın ardından, takım kaptanı Muhammet 'ImYourBOSS' Taşkıran Playerbros'a özel açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bizlerde Playerbros ailesi olarak bu güçlü kadroya başarılar diliyoruz ve en kısa zamanda bir sponsor bulmalarını temenni ediyoruz.

Kaynak: Playerbros

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