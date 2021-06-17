Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi
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Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi

Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

GEZGİN Akademi'nin gönüllü üyeleri, topladıkları oyuncakları Kütahya'da 1500 çocuğa ücretsiz olarak dağıttı, çocuklar Valiliğin gezici motivasyon ve eğitim aracında düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

GEZGİN Akademi'nin gönüllü üyeleri, topladıkları oyuncakları Kütahya'da 1500 çocuğa ücretsiz olarak dağıttı, çocuklar Valiliğin gezici motivasyon ve eğitim aracında düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Sosyal medya grubu olan Gezginler Akademi gönüllü üyeleri 'Oyuncaklar Yolda' projesi kapsamında Kütahya'ya geldi. Grup üyeleri topladıkları oyuncakları Yenimahalle'de evleri gezerek çocuklara ücretsiz dağıttı. Kütahya Valisi Ali Çelik'in desteğiyle gezici motivasyon ve eğitim aracında etkinlik düzenleyen grup üyesi gönüllüler, çocuklara pandomim, tahta bacak, palyaço gösterileri yaptı. Eğlenen çocuklara ayrıca kırtasiye malzemeleri, peluş, araba, bebek, eğitici ve zeka geliştirici oyuncaklar dağıtıldı.

Gezgin Akademi yöneticilerinden Ümit Çetinkaya, gönüllüler tarafından 1500 çocuk için hediye paketi hazırlanarak dağıtıldığını söyledi. Türkiye'nin birçok ilinden yola çıkan gezginlerin hiçbir kazanım beklemeden çocuklar için etkinlikler düzenlediğini ifade eden Çetinkaya, "Çocuk kahkahalarına sevdalı bizler, miniklerimizin mutluluğundan başka hiçbir kazanım beklemeksizin Türkiye'nin dört bir yanına ses veriyoruz. Sonra duyduk ki bizim gibi çocukların derdiyle dertlenen bir büyüğümüz, Kütahya Valisi Sayın Ali Çelik beyefendi çocuklar için muazzam şeyler yapıyor. Gecesini gündüzüne katarak yarınımız çocuklarımız için yaptığı işleri dinleyince 'kesinlikle bu işin bir parçası olmalıyız' diyerek kendileriyle fikirlerimizi paylaştık. Sayın valimiz etkinlik yapabileceğimiz mahalleleri belirlemesinin ardından örnek projesi olan Motivasyon TIR'ını da bizlerin ve çocukların kullanımına tahsis etti. Umarız çocuklar bizim onlara verdiğimiz hediyeleri bir ömür unutmazlar. Yarının abileri, ablaları olarak bu bayrak yarışında bayrağı bizden devralırlar" dedi.

Düzenlenen etkinliklerde çocuklar, gönüllerince eğlendi.


Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi
Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi
Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi
Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi
Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi
Gönüllü gezginler, 1500 çocuğu dağıttıkları oyuncaklarla sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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