Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat
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Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat

Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'da gönüllü gençler belediyeden mama desteği alarak tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslediler.

Amasya'da gönüllü gençler belediyeden mama desteği alarak tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslediler. Hayvan sever Melek Yücel ise susadığını anladığı yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmada Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan hayvan severler Suluova Belediyesi'nin desteğiyle, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Alınan özel izinle sokağa çıkan hayvanseverler Eymir Mahallesi Yedikır yolu üzerinde bulunan köpeklerin bulunduğu bölgeye gitti. Hayvanseverler yanlarında belediyeden aldıkları mamalarla köpekleri besledi.

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleme taleplerini Suluova Belediyesi'ne sunduklarını, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve barınak yetkililerinin kendilerine mama desteği sağladığını söyleyen Melek Yücel, "Belediyemiz bizlerin taleplerini olumlu karşıladı ve başkanımızın talimatları ile barınak yetkililerimiz bizlere mama takviyesi yaptı. Herkes sokak hayvanlarımız için bir şey yapabilir. Onları koruyalım ve sahip çıkalım. Desteklerinden dolayı Suluova Belediye Başkanımıza ve barınak çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Elimden gelse hepsini evimde beslerdim, ellerimle besliyorum ama asla tiksinmiyorum"

Sokak hayvanlarının sağlıklı ve tok olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yücel, "İmkanlarımız dahilinde bu çalışmalarımızı gönüllü olarak sürekli yapıyoruz. Bundan sonra belediyemizin bizlere sağladığı imkanlar ile daha çok yapmaya çalışacağız. Elimden gelse hepsini evime alır bahçemde beslerim ama imkanlarım maalesef biraz kısıtlı" ifadelerini kullandı.

Yaptığı ziyaret ile barınak yetkililerinin yardımı ile kedi sahiplendiğini söyleyen gönüllü genç Merve Akkoyun ise, "Bugünkü ziyaretimde kedi sahiplendim, çok mutluyum. Tüm vatandaşlarımız da hayvan sahiplenerek sokak hayvanlarına daha iyi şartlar sunabilir. Belediyemize mama yardımlarında dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - AMASYA

Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat
Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat
Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat
Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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