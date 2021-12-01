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Gönüllü gençler Kale'de etkinlik düzenledi

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Gönüllü gençler Kale'de etkinlik düzenledi

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

MALATYA (AA) - Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri, İzollu İlkokulu, Kale İmam Hatip Ortaokulu ve İzollu Ortaokulu öğrencileriyle, Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında masa tenisi ve badminton oynadı, matrak, geleneksel okçuluk, satranç, mangala, ebru ve yüz boyama gibi etkinlikler yaptı.

Gönüllü gençler, daha sonra Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında ilçede eğitim gören Suriyeli öğrenciler ile sosyal uyum faaliyetleri, eğitsel ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

Gençler, ardından okul duvarlarına eğitsel resimler yaptı, Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenciler ile doğadan topladıkları çöpleri geri dönüşüme gönderdi.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yılmaz, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Gönüllü gençler Kale'de etkinlik düzenledi

Gönüllü gençler Kale'de etkinlik düzenledi

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AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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