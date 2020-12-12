Gönüllü gençler Erzurum'da yaban hayatı için doğaya ekmek ve yem bıraktı
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Gönüllü gençler Erzurum'da yaban hayatı için doğaya ekmek ve yem bıraktı

12.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:16
Gönüllü gençler Erzurum'da yaban hayatı için doğaya ekmek ve yem bıraktı

Erzurum'da bir araya gelen bir grup gönüllü genç, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya ekmek ve yem bıraktı.

Erzurum'da bir araya gelen bir grup gönüllü genç, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya ekmek ve yem bıraktı.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisinde görevli bir grup gönüllü genç, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kedi, köpek, kuş ve yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte yaban hayatını unutmayan gönüllü gençler, yemleme çalışması için uzun süre karla kaplı arazilerde yürüdü.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaz mevsimine kadar bu uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini ifade ederek, "Çetin kış şartlarının yaşandığı, karın her yeri kapladığı ve dolayısıyla hayvanların yiyeceğe erişiminin oldukça zorlaştığı şu günlerde kedi, köpek, kuş ve yabani hayvanların aç kalmaması amacıyla gençlik meclisi gönüllülerimiz ilçemizin çevresindeki çeşitli alanlara ekmek ve yem bırakarak bir insanlık görevini yerine getirdiler. Vefakar kardeşlerimize bu davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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