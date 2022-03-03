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'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor.

VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapıldı. Bu haftaki programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Fatma Şen kadınlar ile bir araya gelerek seminer verdi.

Şen, seminerde kadınlara 'evlilik ve aile hayatı, aile hayatının önemi, eşler arası iletişim' konularında bilgiler verdi.

Son derece verimli geçen seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor

'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor

'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Emin Bilmez, Van, Yerel, Haberler

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