Gönül Yazar'ın sevgilisi hakkında şaşırtan iddia: Bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdi

11.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:02

Usta sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten Mağden'in bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdiği iddia edildi.

"ARKADAŞIMA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan bir kadın; Rüzgar Mağden'in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli video ve fotoğraflar göndererek yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa'nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden'in hasta ruhlu bir kişi olduğunu da iddia etti.

CANLI YAYINDA ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla canlı yayına bağlanan Rüzgar Mağden, ise bir kadınla konuştuğunu ancak konuştuğu kişinin sahne bir fotoğraf üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi. Bir kadınla görüştüğünü ve ona cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini kabul eden Mağden, Gönül Yazar'la aşk yaşamaya başladıktan sonra mutluluğunu elinden çalmak istediklerini iddia etti. Hakkındaki iddialardan sonra sinirlerine hakim olamayan ve öfkeden deliye dönen Mağden'in konuşmaları ise canlı yayına verilmedi.

"GÖNÜL YAZAR'I KANDIRIYOR"

Mağden'in açıklamalarından sonra yeniden programa bağlanan kadın ise "Rüzgar Mağden arkadaşımı sosyal medya üzerinden taciz etti. 85 yaşındaki Gönül Yazar'ı da kandırıyor." dedi.