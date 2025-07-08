Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin sözleriyle başlayan şarkının devamında hangi soru sorulmaz? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin sözleriyle başlayan şarkının devamında hangi soru sorulmaz? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

GÖNÜL PENCERESİNDEN ANSIZIN BAKIP GEÇTİN SÖZLERİYLE BAŞLAYAN ŞARKININ DEVAMINDA HANGİ SORU SORULMAZ?

A: Ağlar mısın?

B: Hatırlar mısın?

C: Duyar mısın?

D: Bakar mısın?

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?