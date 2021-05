Gönül Dağı Zahide kimdir? Gönül Dağı Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Ecem Özkaya biyografisi!

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE KİMDİR?

Ecem Özkaya tarafından canlandırılmaktadır. Zahide karakteri 30 yaşlarının başındadır. Hikayede Taner karakterinin ablası olarak yer almaktadır. Taner' in yaptığı şeyleri her gördüğünde eleştirmektedir ve Taner' in bu işi başaramayacağını, vaktini kaybettiğini söylemekte, Taner' in özgüvenini kırmaktadır. 3 çocuğu bulunmaktadır ve bir başına bu 3 çocuğuna annelik ve babalık yapmaktadır. Kendisi güçlü bir kadındır.

Her ne kadar Taner' in özgüvenini kırsa da kötü bir niyeti bulunmamaktadır. Özünde hiçbir kötülük barındırmaz sadece Taner' in daha iyi bir yerlere gelmesini ister.

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Nur Özkaya Üstündağ 25 Haziran 1988, İstanbul doğumlu Türk Oyuncu.

Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitim almıştır.

2012 yılından beri bu sezon Fox tv'ye geçen Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini oynamıştır. Bu sezon başlayan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini oynamıştır.

Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet (2011) dizilerinde ve Sizi Seviyorum (2009) isimli sinema filminde oynamıştır. haberler.com

ECEM ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI DİZİLER

2018/ Can Kırıkları/Aysel Karadağ

2016-2017/ Hayat Şarkısı/ Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015/ Zengin Kız Fakir Oğlan/ Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012/ İffet/ Nil

2010/ Cümbür Cemaat Aile/ Zeynep

2009/ Elveda Rumeli Küçük Zarife

2008/ Havalimanı/İyi Uçuşlar İdil

2007/ Kartallar Yüksek Uçar Seval

ECEM ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI FİLMLER

2009/ Sizi Seviyorum/ Eda

2014/ Zengin Gelin Fakir Damat/ Biricik Yılmaz Kirişci

2015/ Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası/ Biricik Yılmaz Kirişci

2017/ Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan/ Biricik

2019/ Kim Daha Mutlu