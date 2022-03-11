Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı 55. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 55. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Gönül Dağı konusu nedir? Gönül Dağı 55. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uçan arabanın test sürüşünün başarılı geçmesi ile Taner'i bekleyen yeni fırsatlar vardır. Taner'in yükselişe geçmesinin yanı sıra Veysel ve Ramazan'da ise durum tam aksi yönde seyretmektedir. Hayat, amcaoğullarını ayrı noktalara sürüklerken, çalıştığı şirket tarafından Taner'e önemli manevralar almasını sağlayacak bir teklif sunulur fakat kabul ettiği takdirde vazgeçmesi gereken şeyler olacaktır. Herkesin hayatını etkileyecek bu durum karşısında Taner'in alacağı karar ne olacaktır?

Öte yandan Sefer'in ameliyat günü yaklaştıkça Zahide'nin içindeki korku da büyümektedir. Zorlu bir ameliyat olacağı herkes tarafından duyulurken, tüm aile yine el eledir. Ameliyat öncesi yaşanan sürpriz, bir gelişme, işlerin iyice zorlaşmasına neden olurken, ameliyat bittiğinde Sefer'i nasıl bir son beklemektedir.

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